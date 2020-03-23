İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden... - Son Dakika

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İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden...
6 saat önce
İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.
İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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