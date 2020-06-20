İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında bıçaklama olayı yaşandı.

Sky News kanalının haberinde saldırının ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından yaşandığı belirtilirken kurbanların protestocu olup olmadığına veya saldırının sebebine ilişkin bilgi verilmedi. BBC'nin haberinde ise saldırının, gösterinin düzenlendiği alanda gerçekleştiği bildirildi.

"POLİS, CİDDİ BİR OLAYLA İLGİLENİYOR"

Reading Belediye Meclisi Üyesi Jason Brock, Twitter hesabından, "Lütfen kasaba merkezinden uzak durun, polis ciddi bir olayla ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyada yayımlanan videoda polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülüyor. Söz konusu 3 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İngiliz polisi olayla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir kişiyi gözaltına aldı, 2 kişinin ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.