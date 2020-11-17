İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak - Son Dakika
BBC

İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak

17.11.2020 21:17
İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak, System.String[]

İngiltere'deki İşçi Partisi'nin Ulusal İcra Komitesi'nden dört üye, partinin eski lideri Jeremy Corbyn'e yönelik anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için bugün toplanacak.

İngiltere'deki İşçi Partisi'nin Ulusal İcra Komitesi'nden dört üye, partinin eski lideri Jeremy Corbyn'e yönelik anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanıyor.

Geçen ay İngiltere'deki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Corbyn döneminde parti yönetiminin Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmekte yetersiz kaldığını açıklayan bir rapor hazırlamıştı.

Corbyn bu rapora "Partideki anti-Semitizmin boyutu, karşıtlarım tarafından büyütüldü" dedikten sonra üyeliği askıya alınmıştı.

Askıya alınma gerekçesi olarak rapor değil, rapora verdiği tepki gösterilmişti.

Partinin yeni lideri Sir Keir Starmer, durumun abartıldığını düşünen kişilerin İşçi Partisi'nde yeri olmadığını söylemişti.

Corbyn'in üyeliğinin askıya alınmasına karar veren Ulusal İcra Komitesi'nde yer alan dört kişiden oluşan bir panel bugün Corbyn'in üyeliğinin devamı veya Corbyn'e yönelik daha ağır yaptırımlar uygulama konusunda bir karar vermek için toplanıyor.

Partinin 54 yıldır üyesi olan Corbyn bugünkü toplantı öncesinde Facebook'tan yayınladığı bir paylaşımda İşçi Partisi içindeki anti-Semitizm endişelerinin "abartılmadığını" söyledi.

Ülkedeki en büyük Yahudi örgütü İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu ise Yahudi toplumunun "Bu acınası, özür içermeyen açıklamayı kabul etmediğini" söyledi.

Corbyn döneminde partide yapılan değişiklikler sonucunda Ulusal İcra Komitesi'nde bir avukatın danışmanlığında beş parti üyesinden oluşan bir panel her ay toplanarak anti-Semitizm suçlamalarını inceliyordu.

Bu panelin alabileceği kararlar arasında şunlar yer alıyor:

Panel bunların yanı sıra konuyu, İşçi Partisi içindeki itirazların ele alındığı Ulusal Anayasal Komite'ye de sevk edebilir.

Analiz

Iain Watson, Politika Muhabiri

İşçi Partisi Ulusal İcra Komitesi'nden beş üyenin Jeremy Corbyn'in siyasi kaderine karar vermesi kolay bir görev almayacak.

Partinin sol kanadında Corbyn'e daha yakın siyasetçilerden bir kısmı, Corbyn'in özür dilemesini tavsiye etti. Askıya alınmış üyeliğinin devamı için gördükleri en kolay yol buydu.

Corbyn ise özür yerine bir "açıklama" yayımladı ve anti-Semitizm suçlamalarının ciddiyetini küçümsemediğini, yalnızca boyutunun olduğundan büyükmüş gibi gösterildiğini söyledi.

İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu bu açıklamayı kabul etmedi ve bu durumda Corbyn'in üyeliğinin devamına karar verilmesi, partideki anti-Semitizm tartışmalarını canlandıracak.

Öte yandan Corbyn'e karşı daha büyük yaptırımlar uygulanırsa partinin sol kanadı bunu bir iç savaş ilanı olarak değerlendirecektir. Corbyn'e en yakın siyasetçiler, bu senaryonun gerçekleşmemesi için çabalıyordu.

İşçi Partisi geçen ayki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu raporunun ardından anti-Semitizm tartışmalarını geride bırakmak istiyor.

Bunu söylemek kolay olsa da yapmak zor.

Üyeliğinin askıya alınması kararının ardından Corbyn, İşçi Partisi'ndeki destekçilerine taraftarlarına sakin olmaları, "partide kalmaları" ve sol ilkeler ve değerler için mücadele etmeleri çağrısı yapmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak
İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak

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Son Dakika Dünya İngiltere'de İşçi Partisi, eski liderleri Jeremy Corbyn'e anti-Semitizm suçlamalarını görüşmek için toplanacak - Son Dakika Dünya

BBC

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