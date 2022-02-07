Üye Girişi
İngiltere'de İşçi Partisi lideri protestocuların sözlü saldırısına uğradı - Son Dakika

İngiltere'de İşçi Partisi lideri protestocuların sözlü saldırısına uğradı

07.02.2022 23:09
İngiltere'de İşçi Partisi lideri protestocuların sözlü saldırısına uğradı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, parlamento binası yakınlarında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen hafta kendisine yönelttiği Jimmy Savile iddialarıyla taciz eden protestocuların sözlü saldırısına uğradı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, parlamento binası yakınlarında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen hafta kendisine yönelttiği Jimmy Savile iddialarıyla taciz eden protestocuların sözlü saldırısına uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Starmer'ın, parlamento binası yakınlarında bir grup gösterici tarafından çevrelendiği ve başsavcı olduğu dönemde pedofili Savile'yı yargılamada başarısız olduğu iddialarını yönelten grubun sözlü tacizine uğradığı görüldü.

Görüntüde, aşı ve Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden göstericilerinden bazılarının Starmer'a, "Jimmy Savile'ı neden bıraktınız?", "Hain", şeklinde bağırdığı görüldü.

Olayın ardından Starmer'ın etrafını çevreleyen polisler, İşçi Partisi liderini yakındaki bir polis aracına götürerek olay yerinden hızla uzaklaştırdı.

"Boris Johnson: Starmer'a yapılan davranış kesinlikle utanç verici"

İngiltere Başbakanı Johnson, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu akşam muhalefet liderine yapılan davranış kesinlikle utanç verici. Seçilmiş temsilcilerimize yönelik her türlü taciz kesinlikle kabul edilemez. Polise hızlı yanıt verdiği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, geçen hafta Starmer'ı başsavcı olduğu dönemde, hakkında cinsel taciz suçlamaları bulunan ve 2011'de 84 yaşında hayatını kaybeden İngiliz sunucu Jimmy Savile'la ilgili davaları kovuşturmada başarısız olduğu iddiasında bulunmuştu.

-"Keir Starmer'a olanlar dehşet verici"

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Julian Smith, saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece parlamentonun önünde Keir Starmer'a olanlar dehşet verici. Ona karşı yapılan sahte Savile karalamalarının tamamen geri çekilmesi, onun demokrasimiz ve Starmer'ın güvenliği için gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da paylaşımında, "Keir Starmer'ın bununla yüzleşmek zorunda kalması korkunç, kabul edilemez. Bundan daha iyi olmalıyız. Sözlerin ve eylemlerin sonuçları var, Boris Johnson'ın bunun üzerine düşünmesi iyi olur." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500

Boris Johnson, İşçi Partisi, Parlamento, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de İşçi Partisi lideri protestocuların sözlü saldırısına uğradı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:24 Dere kenarında oynayan çocuklar, cansız erkek bedeni buldu!
21:13 Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 23:17:39. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de İşçi Partisi lideri protestocuların sözlü saldırısına uğradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement