İngiltere'de İşçi Partisi lideri protestocuların sözlü saldırısına uğradı - Son Dakika

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, parlamento binası yakınlarında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen hafta kendisine yönelttiği Jimmy Savile iddialarıyla taciz eden protestocuların sözlü saldırısına uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Starmer'ın, parlamento binası yakınlarında bir grup gösterici tarafından çevrelendiği ve başsavcı olduğu dönemde pedofili Savile'yı yargılamada başarısız olduğu iddialarını yönelten grubun sözlü tacizine uğradığı görüldü.

Görüntüde, aşı ve Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden göstericilerinden bazılarının Starmer'a, "Jimmy Savile'ı neden bıraktınız?", "Hain", şeklinde bağırdığı görüldü.

Olayın ardından Starmer'ın etrafını çevreleyen polisler, İşçi Partisi liderini yakındaki bir polis aracına götürerek olay yerinden hızla uzaklaştırdı.

"Boris Johnson: Starmer'a yapılan davranış kesinlikle utanç verici"

İngiltere Başbakanı Johnson, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu akşam muhalefet liderine yapılan davranış kesinlikle utanç verici. Seçilmiş temsilcilerimize yönelik her türlü taciz kesinlikle kabul edilemez. Polise hızlı yanıt verdiği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, geçen hafta Starmer'ı başsavcı olduğu dönemde, hakkında cinsel taciz suçlamaları bulunan ve 2011'de 84 yaşında hayatını kaybeden İngiliz sunucu Jimmy Savile'la ilgili davaları kovuşturmada başarısız olduğu iddiasında bulunmuştu.

-"Keir Starmer'a olanlar dehşet verici"

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Julian Smith, saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece parlamentonun önünde Keir Starmer'a olanlar dehşet verici. Ona karşı yapılan sahte Savile karalamalarının tamamen geri çekilmesi, onun demokrasimiz ve Starmer'ın güvenliği için gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da paylaşımında, "Keir Starmer'ın bununla yüzleşmek zorunda kalması korkunç, kabul edilemez. Bundan daha iyi olmalıyız. Sözlerin ve eylemlerin sonuçları var, Boris Johnson'ın bunun üzerine düşünmesi iyi olur." ifadelerine yer verdi.