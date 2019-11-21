Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü - Son Dakika Dünya

İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü

6 saat önce

Ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı.

İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü, System.String[]

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Parti, bildirgesini, "İngiltere'yi dönüştürmek amacıyla on yıllardır açıklanan en radikal ve iddialı plan" olarak nitelendirdi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada "yeşil sanayi devrimi" sözü verdi.

Jeremy Corbyn, İngiltere'de müesses nizamın sistemi kendisine uygun hale getirdiğini ve 12 Aralık'taki erken seçim öncesi İşçi Partisi'nin vaatlerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yönünde yayınlar yapacağını söyledi.

"Umudun manifestosunu" açıkladıklarının altını çizen Corbyn, İngiltere ekonomisi için "yeşil dönüşüm" vadetti.

İşçi Partisi'nin bazı seçim vaatleri





İngiltere'de yapılan son kamuoyu araştırmaları İşçi Partisi'ni, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin gerisinde ikinci sırada gösteriyor.

Ancak Muhafazakar Parti, İngiltere Parlamentosu'nda çoğunluğu elde edemeyebilir.

İşçi Partisi İngiltere'yi en son 1997-2010 yılları arasında yönetmişti ve son 9 yıldır ana muhalefet partisi konumunda.

İşçi Partisi, İngiltere, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:15 
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