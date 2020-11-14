İngiltere'de İşçi Partisindeki İslamofobi raporlaştırıldı - Son Dakika

İngiltere'de İşçi Partisindeki İslamofobi raporlaştırıldı

14.11.2020 16:53
İngiltere'de İşçi Partisindeki İslamofobi raporlaştırıldı, System.String[]

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman destekçilerinin üçte birinden fazlası parti içinde doğrudan İslamofobi'ye maruz kaldığını, yarısından fazlası da İslamofobi'yle mücadelede yeni yönetime güvenmediğini belirtti.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman destekçilerinin üçte birinden fazlası parti içinde doğrudan İslamofobi'ye maruz kaldığını, yarısından fazlası da İslamofobi'yle mücadelede yeni yönetime güvenmediğini belirtti.

İşçi Partisi Müslüman Ağı (LMN) tarafından yapılan ankete göre, Müslüman üyeler ve destekçilerin yüzde 59'u "parti yönetimi tarafından yeteri kadar iyi temsil edildiğini" düşünmediğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 55'i "İslamofobi'yle etkili bir şekilde mücadele etmede İşçi Partisi yönetimine güvenmediğini" söyledi.

Partideki Müslümanların yüzde 29'u parti içinde doğrudan İslamofobi'ye maruz kaldığını, yüzde 37'si de İşçi Partisinde İslamofobi'ye bizzat tanık olduğunu belirtti.

Müslümanlar, şikayetlerin çözüleceğine inanmıyor

Ankete katılanların yüzde 44'ü, İşçi Partisinin İslamofobi konusunu "ciddiye almadığına" inandığını ifade etti.

Ayrıca yüzde 48'i de partinin şikayetleri "etkili" bir şekilde ele alacağına ve çözeceğine inanmadığını dile getirdi.

Azınlıklar, yeni yönetime olan güvenlerini kaybediyor

Pek çok üye, Müslüman üyeler ile yönetim arasındaki bu kopukluğu, Filistin, Keşmir ve terörle mücadele stratejisi gibi konulardaki parti politikalarına bağladı.

422 Müslüman İşçi Partisi üyesi ve destekçisinin katıldığı anket, azınlıkların Keir Starmer liderliğindeki yeni yönetime güvenini kaybettiğini gösteren en son işaret olarak değerlendirildi.

"İslamofobi'nin partimizde veya toplumumuzda yeri yoktur"

Anketin ardından İşçi Partisinden yapılan açıklamada, "İslamofobi belasının" nasıl çözüleceğini ele almak için LMN ile bir araya gelineceği belirtildi.

Starmer ve yardımcısı Angela Rayner'ın ortak açıklamasında, "Hem bu önemli rapor hem de Müslüman üyelerimizin temsil edilmesi, (politikalara) dahil edilmesi ve duyulmasını sağlamak için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla İşçi Partisi Müslüman Ağına teşekkür ederiz. İslamofobi'nin partimizde veya toplumumuzda yeri yoktur ve onu kökten sökmeye kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Partinin tavrı belirleyici olacak

Rapor, partideki antisemitizm iddiaları ve eski lider Jeremy Corbyn'in üyeliğinin bu nedenle geçen ay askıya alınmasının ardından geldi.

Antisemitizm konusunda sert bir tavır takınan yeni yönetimin, İslamofobi konusundaki tavrının Müslüman üyeler ve destekçilerin partiyle bağlarını koruyup korumamada etkili olması bekleniyor.

İslamofobi, İngiltere, Müslüman, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de İşçi Partisindeki İslamofobi raporlaştırıldı - Son Dakika


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