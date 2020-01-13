İngiltere'de İşçi Partisinin lider adayları belirlendi - Son Dakika
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İngiltere'de İşçi Partisinin lider adayları belirlendi

25 dakika önce

İngiltere'de seçimde büyük bir yenilgi alan ana muhalefetteki İşçi Partisinin liderliği için adaylar belirlendi.

İngiltere'de İşçi Partisinin lider adayları belirlendi, System.String[]

İngiltere'de seçimde büyük bir yenilgi alan ana muhalefetteki İşçi Partisinin liderliği için adaylar belirlendi.

Partinin lideri Jeremy Corbyn'in seçim sonuçları nedeniyle aldığı ayrılık kararıyla beraber partide liderlik yarışı başladı.

Yarışa girdiğini açıklayan isimlerden Rebecca Long-Bailey, Lisa Nandy, Jess Phillips, Keir Starmer ve Emily Thornberry yeterli sayıda parti üyesi milletvekilinin desteğini alarak aday listesine adını yazdırmayı başardı.

Bundan sonraki aşamada parti üyeleri posta yoluyla tercihini yapacak. 21 Şubat'ta başlayacak oylama, 2 Nisan'a kadar devam edecek. Sonuçlar 4 Nisan'da açıklanarak partinin yeni lideri belirlenecek.

Adaylar

Adaylardan 57 yaşındaki Keir Starmer, Ekim 2016'dan beri partinin sözcülüğü görevini yürütüyor. Aslen avukat olan ve kendini sosyalist olarak tanımlayan Starmer, adaletsizliğe karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor.

40 yaşındaki Rebecca Long-Bailey, işçi sendikalarıyla olan güçlü bağı nedeniyle güçlü bir aday olarak görülüyor. Long-Bailey, Corbyn'e yakın bir isim olarak biliniyor.

40 yaşındaki Lisa Nandy, 2016'ya kadar partinin enerji ve iklim değişikliğiyle ilgili politikalarından sorumlusu olarak görev yaptı. Nandy, görevi Corbyn'in iyi bir gölge kabine oluşturmadığı gerekçesiyle bırakmıştı.

38 yaşındaki Jess Phillips, Corbyn'e yönelik eleştirileriyle biliniyor. Phillips, partiye olan güveni yeniden inşa etmek için aday olmak istediğini kaydetmişti.

59 yaşındaki Emily Thornberry, partinin dış politika sorumlusu ve gölge Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor. Brexit karşıtı olan Thornberry, insan hakları alanında avukatlık da yaptı.

Seçim hezimeti

12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde İşçi Partisi, 1935 yılından bu yana en ağır yenilgisini almış ve Corbyn, sonuçların açıklanmasının ardından parti liderliğini bırakacağını açıklamıştı.

Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti ise seçimden tek başına iktidarla çıkmıştı.

Emily Thornberry, İngiltere, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:58 Kaynak: AA
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