İngiltere'de iskeletinin tamamı bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından tamamlandı
İngiltere'de iskeletinin tamamına yakını bulunan ilk dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı.
İngiltere'de iskeletinin tamamına yakını bulunan ilk dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı.
İngiltere'de İskeletinin tamamına yakını bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı. Yaklaşık 150 yıldır Scelidosaurus'un sırtlarında büyük kemik plakalar ve sivri dikenler olan Stegosaurlar ve zırhlı plakalara sahip Ankylosaurlar arasındaki kayıp halka olduğu düşünülüyordu. Tüm bunların ardından bilim insanları Scelidosaurus'un sadece Ankylosaurlar'ın atası olduğunu tespit etti. İngiltere Jurassic'ten otçul zırhlı ornithischian dinozor cinsi olan Scelidosaurus erken Jurassic Döneminde, Sinemuryan'dan Pliensbach dönemlerine kadar 191 milyon yıl önce yaşamıştı.
İngiltere, Dünya, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:56 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › İngiltere'de iskeletinin tamamı bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından tamamlandı - Son Dakika Dünya
Son Dakika CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Çocukların tabancayla oyunu kötü bitti, 1 çocuk ağır yaralandı Atatürk'ün gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık meşe ağacı koruma altında 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Horonla başlayıp yumruklaşarak bitirdiler! Koronayı hiçe sayan düğüncülerin kavgası kamerada Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Kamyonda doğan babası da kamyoncu olan şoför gelin arabasını da kamyon yaptı Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları