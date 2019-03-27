Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı

İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı

41 dakika önce

– İngiltere'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı.

İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı, System.String[]
– İngiltere'nin Newcastle şehrinde saldırganlar, Bahr İslami Eğitim Merkezi'ne saldırdı. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı; binayı yağmaladıklarını duyurdu.

Yerel medya, İngiltere'nin Newcastle şehrinde İslami eğitim veren Bahr Akademisi'nin saldırıya uğradığını; saldırıda bina içi ve dışının zarar gördüğünü duyurdu. Yerel medya, saldırganların Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığını ve duvarlara ırkçı ve İslamofobik yazılar yazdığını duyurdu.

Polis, olayla ilgili olarak 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuğun ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

İngiltere, Dünya
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