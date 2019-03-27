Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı: 6 Gözaltı

İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı: 6 Gözaltı

59 dakika önce

İngiltere'de İslami eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonrası 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı: 6 Gözaltı, System.String[]
İngiltere'de İslami eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonrası 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İngiltere'de Newcastle'daki İslami eğitim merkezi Bahr Akademi'ye pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda pencerelerin kırılarak, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtıldığı, eşyaların etrafa saçıldığı belirtildi. Polis olayın nefret suçu olduğunu ifade ederek, binada ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuk ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.

3 AY İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI

Ocak ayında da eğitim merkezine benzer bir saldırı düzenlemiş, duvarlara İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren yakalanamamıştı. İslami eğitim merkezini korumak için güvenlik önlemlerinin arttırılacağı ve polisin eğitim merkezi çevresinde devriye gezeceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

İngiltere, Güncel
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