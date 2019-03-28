Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı: 6 Gözaltı

İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı: 6 Gözaltı

37 dakika önce

- İngiltere'de İslami eğitim merkezine saldırı: 6 gözaltıNEWCASTLE - İngiltere'de İslami eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonrası 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı: 6 Gözaltı, System.String[]
- İngiltere'de İslami eğitim merkezine saldırı: 6 gözaltı

NEWCASTLE - İngiltere'de İslami eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonrası 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
İngiltere'de Newcastle'daki İslami eğitim merkezi Bahr Akademi'de pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda pencerelerin kırılarak, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtıldığı, eşyaların etrafa saçıldığı belirtildi. Polis olayın nefret suçu olduğunu ifade ederek, binada ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuk ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.
3 ay içinde ikinci saldırı
Ocak ayında da eğitim merkezine benzer bir saldırı düzenlemiş, duvarlara İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren yakalanamamıştı.
İslami eğitim merkezini korumak için güvenlik önlemlerinin arttırılacağı ve polisin eğitim merkezi çevresinde devriye gezeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak Elma'nın Yıldız'ı Derin Göğüs Dekoltesiyle Olay Oldu Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 00:46:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İslami Eğitim Merkezine Saldırı: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]