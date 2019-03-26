Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İslami Eğitim Veren Okula Saldırı

İngiltere'de İslami Eğitim Veren Okula Saldırı

1 saat önce

İngiltere'nin Newcastle kentindeki İslami eğitim veren bir okula yapılan saldırıda okul binasının pencereleri kırıldı, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak, etrafa saçıldı.

İngiltere'de İslami Eğitim Veren Okula Saldırı, System.String[]
İngiltere'nin Newcastle kentindeki İslami eğitim veren bir okula yapılan saldırıda okul binasının pencereleri kırıldı, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak, etrafa saçıldı.

Ülkenin kuzey doğusunda yer alan Newcastle'daki Bahr Akademi'de pazartesi gecesi yaşanan saldırıda, okul binasının pencerelerinin kırıldığı ve Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtılarak, sayfalarının etrafa saçıldığı belirtildi.

Okulun sorumlusu İmam Abdul Muhit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın komşuları tarafından bildirildiğini ve kendisinin de okula polisle aynı anda ulaştığını aktardı.

Okulun mescidine girdiklerinde 18 yaş altı 6 gençle karşılaştıklarını ve her yere yanıcı madde döküldüğünü kaydeden Muhit, "Biz yangına denk gelmedik ama bir kilim yanmıştı. Sanki her şeyi yakmaya hazırlanıyorlardı. Mescide vardığımızda kendi aralarında 'Müslüman teröristlerden' söz edip, ırkçı şakalar yapıyorlardı." dedi.

Muhit, olay yerine ilk gelen ekipte yeterli sayıda polis olmadığı için 6 şüphelinin kaçtığını ancak salı günü gözaltına alındıklarını vurgulayarak, okula yönelik son 3 ayda ikinci, toplamda da dördüncü saldırı olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin kuzeyindeki İslami eğitim veren tek okul olduklarını anlatan Muhit, gelecekte daha ciddi bir saldırının yapılmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Okula ocak ayında yapılan saldırıda, okul binasının duvarlarına ırkçı grafitiler çizilmişti.

Resmi verilere göre, İngiltere'de ırkçı ve İslam karşıtı saldırılar, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ardından ciddi ölçüde arttı. İngiltere İslamofobik saldırıları izleyen hükümete bağlı Tel Mama kuruluşunun verilerine göre, Yeni Zelanda saldırılarını takiben Müslümanları hedef alan saldırılar yaklaşık yüzde 600 artış gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İslami Eğitim Veren Okula Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]