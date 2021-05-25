İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi - Son Dakika
BBC

İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi

25.05.2021 17:08
İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın burka ile ilgili yorumları da dahil olmak üzere Muhafazakar Parti'ye ilişkin "İslamofobi" eleştirilerini değerlendiren bir rapor, partinin "Müslüman topluma karşı hassasiyet göstermediği" izlenimi yarattığı sonucuna vardı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'ye ilişkin İslamofobi suçlamalarını ve eleştirilerini değerlendiren bir raporda, partinin "Müslümanlara karşı hassasiyet göstermediği" izlenimi yarattığı belirtildi. Raporda, İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın burka ile ilgili eski yorumları da incelenmişti. Johnson, Ağustos 2018'de Daily Telegraph gazetesindeki köşe yazısında, burka giyen kadınları "posta kutusuna" ve "banka soyguncusuna" benzetmişti.

Temmuz 2019'da Muhafazakar Parti lideri seçilen ve Theresa May'in yerine başbakan olan Johnson, Aralık 2019'da partisinin "ayrımcılık" iddialarını nasıl ele aldığına dair bir rapor hazırlanması talimatı vermişti.

Bugün kamuoyuna açıklanan raporda ise Müslüman karşıtı görüşlere hem yerel hem de bireysel boyutta rastlandığı tespit edildi.

Raporda, bu konudaki şikayetlerin ele alınış tarzıyla ilgili "kurumsal ırkçılık" iddialarını doğrulayacak veya "belirli bir topluluğa karşı sistematik ihmali gösteren" verilere rastlanmadığı belirtildi. Partideki şikayet sisteminin ise "revizyondan geçirilmesi gerektiği" vurgulandı.

Raporu hazırlayan Profesör Swaran Singh, "44 bin kelimelik raporun tamamını okuyamayacaklar için özet şu: Ayrımcılığa dair verilere rastladık. Sorun sistematik değil ama partinin bu sorunun kökünü kazımak için harekete geçmesi gerekir" dedi.

Muhafazakar Parti'den bir sözcü, raporda ifade edilen tavsiyelerin gözden geçirildiğini, eleştirilere daha sonra yanıt verileceğini söyledi.

Partinin Müslüman üyelerinden eski İçişleri ve Maliye Bakanı Sajid Javid, raporun "Müslüman karşıtı duyguların örneklerini" içerdiğini belirterek, bulguların "koşulsuz" kabul edilmesini istedi.

Partisini "kurumsal İslamofobi" ile eleştiren eski kabine üyesi Sayeeda Warsi ise raporun, "ırkçılık sorununu" ele almada sorunları olan bir partiye işaret ettiğini söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin eşitlikten sorumlu yetkilisi Marsha de Crodova da raporun "Muhafazakar Parti içinde yaygın olan ayrımcılığı mahkum eden bir iddianame olduğunu ve olayın başbakana kadar dayandığı" görüşünü savundu.

Cordova, Başbakan Johnson'a, burka yorumları için "tam ve düzgün bir özür" dilemesi ve bu yorumların "Müslüman toplumda yol açtığı acı ve incinmeyi" kabul etmesi çağrısı yaptı.

Bazı Muhafazakar Parti üyeleri ve temsilcilerine yöneltilen İslamofobi suçlamalarının ardından Aralık 2019'da, bu konuda bir rapor hazırlanması talimatı verilmişti.

Rapordaki bulgular

Prof Singh'in başkanlık ettiği komisyon, 2015'ten itibaren partiye karşı yöneltilen bu suçlamaları inceledi.

Bunlar arasında, 2016'daki Londa Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili kampanyada İşçi Partisi'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan'a karşı Muhafazakar Parti'den aday olan Zac Goldsmith ile ilgili iddiaların yanı sıra, Boris Johnson'ın 2018'de Daily Telegraph gazetesine yazdığı köşede, burka giyen kadınları "posta kutusuna" ya da "banka soyguncularına" benzeten ifadeleri de yer aldı.

İncelemelerde, bu örneklerin "Müslüman topluluklara duyarsız bir parti ve liderlik izlenimi yarattığı" ifade edildi.

Komisyona ifade veren Johnson, "Herhangi bir gücenmeye yol açmaktan dolayı elbette üzgünüm. Eski yazılarımda kullandığım gücendirici dili bugün kullanır mıyım? Bugün başbakan olduğum için kullanmam" demişti.

Raporda ayrıca şu bulgulara yer verildi:

Raporda ayrıca, şikayetlerin kapsamı dikkate alındığında "Müslüman karşıtı duygunun parti içinde bir sorun olmaya devam ettiği" belirtilerek, bunun "partiye zarar verdiği ve toplumun önemli bir kesimini uzaklaştırdığı" vurgulandı.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, raporun inceleneceğini ve Muhafazakar Parti'nin bu konuda atacağı adımların bekleneceğini açıkladı.

Rapor, tespit edilen bulgulara dair ne tür adımlar atılacağı konusunda Muhafazakar Parti'nin altı hafta içinde bir plan hazırlaması, şikayetlerin ne şekilde ele alınması gerektiğine dair parti üyelerine eğitim verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Britanya Müslüman Konseyi ise rapor girişimini daha önce eleştirmiş, komisyon başkanı olarak Prof. Singh'in atanmasını "aklama riski" olarak değerlendirmişti.

İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi
İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi
İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi
İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi

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Son Dakika Dünya İngiltere'de İslamofobi suçlamalarının incelendiği raporda Başbakan Johnson ve Muhafazakar Parti eleştirildi - Son Dakika Dünya

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