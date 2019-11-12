Son Dakika Haberleri: İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi
Son Dakika Ekonomi İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi - Son Dakika Ekonomi

İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi

6 saat önce

İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8 seviyesine geriledi.

İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi, System.String[]

İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8 seviyesine geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de ağustosta yüzde 3,9 olan işsizlik, eylülde yüzde 3,8'e indi.

Ülkede işsiz sayısı, eylülde 23 bin azalarak toplam 1,3 milyona geriledi.

İngiltere'de bonus ödemeleri dahil aylık gelir artışı ise eylülde yüzde 3,6 artış gösterdi.

ONS açıklamasında, "İstihdam oranı, son aylarda büyük değişimler göstermese de bir önceki yılın üzerinde. AB'den İngiltere'ye gelen ve çalışanların sayısındaki değişim çok küçük. Fakat AB dışından gelerek ülkede çalışanlarda artış var." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB ve üç ülkeden İran'a çağrı: Nükleer anlaşmaya uy ya da yaptırımları göze al
PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:18:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]