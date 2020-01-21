İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi - Son Dakika
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İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi

6 saat önce

İngiltere'de işsizlik oranı geçen yılın kasım ayında yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi, System.String[]

İngiltere'de işsizlik oranı geçen yılın kasım ayında yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere'de 2019 yılı kasım ayında işsizlik oranı değişmeyerek beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

ONS açıklamasında toplam 39,2 milyon ile rekor seviyede istihdamın sağlandığı belirtilirken, ülkede 1,31 milyon kişinin ise işsiz olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada geçen yılın kasım ayında toplam işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 64 bin daha az olduğu belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstihdam Piyasası Başkanı David Freeman ise, "İstihdam oranı rekor seviyesinde. Geçen sene istihdam artışının üçte ikisinden fazlası tam zamanlı çalışmaya başlayan kadınlardan geldi. Kendi işine sahip olanlar da hızla artıyor. İlk defa kendi kendini istihdam edenlerin oranı beş milyon sınırını aştı." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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