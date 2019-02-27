İngiltere'de İtfaiye Ekiplerini Şaşırtan Yangın
57 dakika önce
İngiltere'nin Manchester kentindeki ulusal parkta meydana gelen yangın 1,5 kilometrekarelik alanı küle çevirdi.
İngiltere
'nin Manchester
kentindeki ulusal parkta meydana gelen yangın 1,5 kilometrekarelik alanı küle çevirdi. Peak District Ulusal Parkı'nın kuzeyi kısmındaki bozkırda salı günü yerel saatle 19: 30 sularında çıkan yangın zor kontrol altına alınabildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:25
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