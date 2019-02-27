Son Dakika Haberleri: İngiltere'de İtfaiye Ekiplerini Şaşırtan Yangın

İngiltere'de İtfaiye Ekiplerini Şaşırtan Yangın

57 dakika önce

İngiltere'nin Manchester kentindeki ulusal parkta meydana gelen yangın 1,5 kilometrekarelik alanı küle çevirdi.

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İngiltere'nin Manchester kentindeki ulusal parkta meydana gelen yangın 1,5 kilometrekarelik alanı küle çevirdi. Peak District Ulusal Parkı'nın kuzeyi kısmındaki bozkırda salı günü yerel saatle 19: 30 sularında çıkan yangın zor kontrol altına alınabildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:25 

Manchester, İngiltere, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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