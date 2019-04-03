İngiltere'de Jeremy Corbyn'in Fotoğrafıyla Atış Talimine İnceleme

İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in fotoğrafına ateş eden bir grup askerle ilgili inceleme başlatıldı.

İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in fotoğrafına ateş eden bir grup askerle ilgili inceleme başlatıldı.



Bir grup askerin İşçi Partisi lideri Corbyn'in fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Savunma Bakanlığı açıklama yayımladı.



Bakanlık açıklamasında, olay "kabul edilemez" ve "İngiliz ordusunun beklediği yüksek standartların altında" diye nitelendirilirken, inceleme başlatıldığı bildirildi.



İngiliz basınında yer alan haberlerde, askerlerin atış talimini Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapmış olabileceği ileri sürüldü.



İngiltere'de "aşırı sol" olarak değerlendirilen Corbyn uzun süredir sağ basının ve örgütlerin hedefinde bulunuyor.



Ülkede terör listesine alınan aşırı sağ "Ulusal Eylem" örgütüne yönelik operasyonlarda bazı muvazzaf askerler de tutuklanmıştı.



Corbyn'in 2015'te İşçi Partisi liderliğine seçilmesinin ardından adı verilmeyen bir general Sunday Times'a yaptığı açıklamada, ana muhalefet liderinin başbakanlığa gelmesi halinde ordunun "itaat etmeyeceği" tehdidinde bulunmuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Khabib'in Menajeri Ali Abdelaziz, McGregor'a Ateş Püskürdü: Sen Bir Tecavüzcü ve F....enin Tekisin

Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak

Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz