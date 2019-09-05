Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Johnson'dan erken seçim ısrarı
Son Dakika Dünya Haber

İngiltere'de Johnson'dan erken seçim ısrarı

1 saat önce

İngiltere parlamentosunun alt kanadı, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engelleyen yasa tasarısını kabul etti.

İngiltere'de Johnson'dan erken seçim ısrarı, System.String[]

İngiltere parlamentosunun alt kanadı, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engelleyen yasa tasarısını kabul etti. İstediği sonucu alamayan Başbakan Johnson erken seçim çağrısı yaptı.Kritik Brexit oylamalarından birinin daha yapıldığı Birleşik Krallık'a erken seçim yolu göründü.


Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yapılan nihai oylamada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engelleyen yasa tasarısı kabul edildi.


327 vekilin lehte oy kullandığı tasarıya 299 parlamenter ret oyu verdi. Tasarının yasalaşması için Lordlar Kamarası'ndan da geçmesi gerekiyor. Tasarı parlamentonun üst kanadından da geçtiği takdirde, İngiltere'nin AB'den ayrılık tarihinin üç ay kadar daha ertelenmesi gündeme gelecek.


Johnson'dan seçim için 15 Ekim önerisi


Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın planına yönelik ağır bir darbe olarak görülen oylama sonucunun ardından ülkenin erken seçime gitmesi bekleniyor.


Johnson, 15 Ekim'de seçim düzenlenmesi amacıyla parlamentoda yeni bir oylama yapılması için çağrıda bulundu ve Birleşik Krallık'ın planlandığı gibi 31 Ekim'de AB'den ayrılması gerektiği konusundaki kararlılığını ortaya koydu.


Brexit'in ertelenmesine "hiçbir şekilde izin vermeyeceğini" söyleyen Johnson, Avam Kamarası'nda kabul edilen tasarının, müzakerelerde kontrolün Brüksel'e "teslim edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.


Corbyn beklemekten yana


Tasarıyla ilgili Salı günü yapılan ön oylamada, Muhafazakar Parti'den 21 milletvekili de lehte oy kullanmıştı. Johnson'ın 21 vekili de partiden ihraç ettirmesinin ardından hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.


Johnson'ın erken seçim önerisinin kabul edilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Ancak ana muhaleffetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, tasarının Lordlar Kamarası'ndan da geçerek yasalaşmasının ardından seçim önerisine destek vereceklerini açıkladı. Lordlar Kamarası'ndaki oylamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre
İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Johnson'dan erken seçim ısrarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]