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İngiltere'de kabine Ukrayna gündemiyle acil toplanacak - Son Dakika

İngiltere'de kabine Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

22.02.2022 02:40
İngiltere'de kabine Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

İngiltere'de kabine Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak.

İngiltere'de kabine Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak.

Başbakanlık Konutu 10 Numara, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için TSİ 09.30'da düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacağını bildirdi.

"İngiltere, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Truss, "Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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England, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de kabine Ukrayna gündemiyle acil toplanacak - Son Dakika


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