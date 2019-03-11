İngiltere'de kader haftası
1 saat önce
İngiliz parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma sürecine ilişkin 3 kritik oylamaya hazırlanırken, siyasi kriz derinleşme potansiyeli taşıyor.
İngiliz parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği
üyeliğinden ayrılma sürecine ilişkin 3 kritik oylamaya hazırlanırken, siyasi kriz derinleşme potansiyeli taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:45
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