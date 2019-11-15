Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kadın lidere ölüm tehdidine 12 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel İngiltere'de kadın lidere ölüm tehdidine 12 ay hapis cezası - Son Dakika

İngiltere'de kadın lidere ölüm tehdidine 12 ay hapis cezası

6 saat önce

İngiltere'de kadın parti liderini ölümle tehdit eden kişiye 12 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'de kadın lidere ölüm tehdidine 12 ay hapis cezası, System.String[]

İngiltere'de kadın parti liderini ölümle tehdit eden kişiye 12 ay hapis cezası verildi.

Değişim İçin Bağımsız Grup adlı partinin lideri ve parlamenter Anna Soubry'e ölüme tehdidi içeren mektup gönderen Alden Bryce Barlow, Nottingham kentinde mahkemeye çıkarıldı.

14 Ekim'de Soubry'nin seçim ofisine ulaşan mektupta, "Jo Cox (öldürülen parlamenter) ilkti, sıra sende." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Mektubu yazdığını itiraf eden 55 yaşındaki İngiliz'e, 12 ay hapis cezası verilirken, Soubry'e 10 yıl yaklaşmamasına da hükmedildi.

Başsavcı Gerry Wareham, cezaya ilişkin "Umarım, Barlow'un bugün aldığı ceza, Sayın Soubry ve meslektaşları için bir miktar rahatlık sağlar, parlamenter veya adaylara karşı bu tür aşağılık eylemleri tasarlayanlar için caydırıcı olur." dedi.

Barlow'a parmak izi analizi ve mektubun gönderildiği postanenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Soubry, şubatta iktidardaki Muhafazakar Parti'den, hükümetin Brexit sürecini yönetememesini gerekçe göstererek istifa etmiş ve Değişim İçin Bağımsız Grup adlı partinin kurulması çalışmalarına katılmıştı.

İngiltere'de İşçi Partili parlamenter Jo Cox, 2016'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira
Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 02:44:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kadın lidere ölüm tehdidine 12 ay hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]