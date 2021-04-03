İngiltere'de kadına yönelik şiddet protesto edildi - Son Dakika

İngiltere'de kadına yönelik şiddet protesto edildi
03.04.2021 16:55
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen kadına karşı şiddet protesto edildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen kadına karşı şiddet protesto edildi.
Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kadın, hükümetten kadınlara şiddete karşı daha sert önlemler almasını istedi.
"Şiddet görmezden geliniyor" ve "Taciz kültürünü ortadan kaldırın" pankartlarını taşıyan grup buradan yürüyüşe geçti.
Ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında altıdan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen toplanan gruba, polis müdahalede bulunmadı.
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