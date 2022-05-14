İngiltere'de kadınlar ABD'deki kürtaj yasasını protesto etti - Son Dakika
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İngiltere'de kadınlar ABD'deki kürtaj yasasını protesto etti

14.05.2022 20:22
İngiltere'de kadınlar ABD'deki kürtaj yasasını protesto etti

ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Parlamento Meydanı'nda toplanan kürtaj hakkı savunucuları, ABD'de anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından bu ülkedeki kadınlarla dayanışma sergilemek amacıyla gösteri düzenledi.

"Bizim bedenimiz bizim kararımız", "Ne kilise ne devlet karar verebilir, kadınlar karar verir" ve "Kürtaj kişisel bir karardır, yasal tartışma değildir" sloganları atan göstericiler, Yüksek Mahkeme'nin olası iptal kararına tepki gösterdi.

Gösteride konuşan kürtaj hakkı savunucularından Dr. Audrey Brown, kadınların kürtaj kararının herhangi bir devlet ya da siyasinin kararına bağlı olmadığının altını çizerek, kürtajın bir sağlık hakkı olduğuna işaret etti.

Brown, tecavüze uğrayan kadınların kürtaj isteme hakkı olabileceğine işaret ederek, öte yandan, kadınların canlı bir bebek doğururken veya sonrasında ölme olasılıklarının, kürtaj komplikasyonlarına kıyasla yaklaşık 14 kat daha fazla olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bizim bedenimiz, seçim ve karar bizim hakkımız"

İngiltere Kürtaj Hakları Kampanyası Başkan Yardımcısı Judith Orr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararının iptal olması durumunda, milyonlarca kadının kürtaja erişim hakkından mahrum olacağını bildirdi.

Orr, "Bunun ABD'de ne anlama geleceği konusunda dehşete düşüyoruz, ancak burada da İngiltere'de de bir etkisi olacak. Bu yüzden bugün ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne yürüyeceğiz ve 'Kürtaj bir sağlık hakkıdır' diyeceğiz. Bu bizim bedenimiz. Seçim ve karar bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

Göstericiler burada yapılan konuşmaların ardından ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Yüksek Mahkeme, kürtaj hakkını koruyan yasayı kaldırmaya hazırlanıyor

Amerikan Politico haber sitesinin 2 Mayıs'ta yayımladığı karar taslağında, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito'nun kaleme aldığı taslak görüşte, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Sızdırılan taslak görüşte, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yer buldu ve özellikle liberal kesimin tepkisini çekti.

Başta ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere Demokratlar söz konusu taslağa sert şekilde tepki gösterirken, Cumhuriyetçiler kürtajın ülke genelinde güvence altına alınması yerine her eyaletin kendisinin bu konuda karar vermesi gerektiğini savunuyor.

9 üyeli Yüksek Mahkeme'deki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimde olduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

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