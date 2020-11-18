İngiltere'de kadınların söz tartışması yerini yumruklu kavgaya bıraktı - Son Dakika

İngiltere'de iki kadın arasında nedeni henüz belli olmayan bir nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İngiltere'nin West Midlands bölgesinin Coventry şehrinde meydana geldi. Bisikletli bir kadın ile caddedeki başka bir kadın arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, duraktaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bisikletli kadının, caddedeki yürüyen kadını otobüse doğru savurması üzerine savrulan kadının arkadaşları bir anda bisikletli kadının etrafını sardı. Dört kadının birbirine girdiği kavga sosyal medyada viral oldu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, kavganın nedenin ise henüz bilinmiyor.