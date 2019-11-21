İngiltere'de kadınların yarısı 46 yaşında bakım sorumluluğu üstleniyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yarısı, 46 yaşına gelinceye kadar, yaşlı, hasta veya engelli bir yakınının bakımını üstlenmek durumunda kalıyor.

Sheffield ve Birmingham Üniversitelerinde yapılan araştırmada, kadınların yarısının 46 yaşında, erkeklerin yarısının ise 57 yaşında bu sorumluluğu üstlendiği ortaya kondu.

1991-2018 arası dönemi inceleyen araştırmada, İngiltere'deki yetişkin nüfusun üçte ikisinin, yaşamlarının bir döneminde yakınlarına ücretsiz bakım hizmeti sunmak durumunda olduğu ifade edildi.

Carers UK (Bakıcılar Derneği), yakınlarına bakım işini üstlenenlerin bir işyerinde çalışmaya devam edebilmesi için, hükümetin en az 5-10 gün ücretli ve ekstra bakım izin hakkı tanıması gerektiğini vurguluyor.

Derneğin yayınladığı raporda, yaşamlarının bir döneminde, yetişkinlerin yüzde 65'inin bir yakınlarına ücretsiz baktıkları, kadınlarda bakıcı olarak sorumluluk üstlenme ihtimalinin yüzde 70, erkeklerde ise yüzde 60 olduğu ifade ediliyor.

Bu işi üstlenenlerin yarıya yakını 46-65 yaş grubuna tekabül ediyor. Herhangi bir kişinin 50 yaşına geldiğinde bir yakınının bakımını üstlenmek durumunda olma ihtimali yüzde 50 olarak görülüyor.

Raporu kaleme alan Prof. Sue Yeandle, "Bakım hepimiz için çok önemli, kritik zamanlarda sevdiklerimiz için değerli bir destek sağlıyor. Milyonlarca kadının yanı sıra pek çok erkek bakıcılık yapıyor. Ama onlar da sundukları bu desteğin bedelini maddi sıkıntılar, sağlığın bozulması, sosyal izolasyonla ödüyor" dedi.

Bakıcılar Derneği Başkanı Helen Walker ise "Ücretsiz bakıcılık yapacağımız çoğumuzun aklına bile gelmiyor, ama gerçek şu ki her üç kişiden ikisi yaşamının bir noktasında bu işi yapıyor olacak" diye konuştu.