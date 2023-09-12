İngiltere\'de kafa üstü çukura düşen inek ayaklarından çekilerek kurtarıldı

İngiltere'de kafa üstü çukura düşen inek görevliler tarafından ayaklarından çekilerek kurtarıldı.

İneğin sahibi çiftçi, ineğin içine düştüğü çukurun küçük ve önemsiz olduğunu düşündüğü için çukuru önemsemedi.

İneğinin kaybolduğunu anlayan çiftçi ineğini kafa üstü bir şekilde çukurun içine düşmüş bir şekilde buldu.İneğini tek başına kurtaramayacağını anlayınca yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen dört kişilik ekip ineğin ayağına halat bağlayarak düştüğü çukurdan çıkardı.

Çukurdu uzun süre havasız kalan inek çıkarıldığında bir süre ölü gibi hareketsiz durdu.

Kurtarma ekipleri ineğe başladıkları halatları çözünce inek kendine gelip sürüsüne geri döndü.

İneği kurtaran ekiplerin çabası vatandaşlardan büyük alkış aldı.