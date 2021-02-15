İngiltere'de kafasını çarpan yaşlı kadını 'Yorgunum' diye karların içinde bırakıp gitti - Son Dakika
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İngiltere'de kafasını çarpan yaşlı kadını 'Yorgunum' diye karların içinde bırakıp gitti

İngiltere'de kafasını çarpan yaşlı kadını 'Yorgunum' diye karların içinde bırakıp gitti

15.02.2021 11:00

İngiltere'nin Falkirk kentinde 72 yaşındaki kemik erimesi hastası Patricia Stewart, Çarşamba günü evinin önünde eğilirken kayarak başını yere çarptı ve karların arasına düştü.

İngiltere'nin Falkirk kentinde 72 yaşındaki kemik erimesi hastası Patricia Stewart, Çarşamba günü evinin önünde eğilirken kayarak başını yere çarptı ve karların arasına düştü. O sırada yanında bulunan kargo görevlisi, kafa travması geçirdiği için yerden kalkamayan yaşlı kadını 'yorgun' olduğu belirterek yardımcı olmadan gitti. Yaşlı kadın karların arasında oturarak 20 dakika yardım gelmesini bekledi.

Falkirk kentinde soğuk hava ve karın etkisiyle evinin önü donan Patricia Stewart, yerdeki kargo kutularını alırken kayarak kafasını çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren Stewart, o sırada yanında bulunan kargo görevlisinden kalkmak için yardım istedi. Kargo görevlisi ise yaşlı kadını yerden kaldıramayacak kadar yorgun olduğunu söyleyerek karların içinde bıraktı gitti.

20 DAKİKA KARLARIN ARASINDA AĞLAYARAK YARDIM BEKLEDİ

Stewart, karların arasında kafası karışmış bir şekilde ağlayarak 20 dakika boyunca bekledi. Şans eseri Stewart'ın evinin önünden geçen başka bir kargo görevlisi olan Karolina Domska (22) kendisini fark etti ve soğuktan donmuş yaşlı kadına ambülans çağırdı. Hastanede tedavi gören Stewart'ın durumunun iyi olduğu açıklandı. Yaşlı kadını bırakıp giden kargo görevlisinin çalıştığı firma ise, Stewart ve ailesinden özür dileyerek olayı araştırdığını belirtti.


Kaynak: DHA
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