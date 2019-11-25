Üç farklı proje üzerinde çalışan sanatçı İngiltere'de kampa girdi. Yeni romanını yazmaya başlayan Merter, eseri 2020'nin ocak ayında edebiyat tutkunlarıyla buluşturacak. Sanatçı, kadınlara yönelik bir gündüz kuşağı programıyla ekranda da boy gösterecek. Almula Merter, tek kişilik güldürü türündeki tiyatro oyununu da önümüzdeki şubat ayında sahnelemeye başlayacak.