İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini geçti - Son Dakika

İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini geçti

İngiltere hükümetinin toplam borcunun ilk kez 2 trilyon sterlini aştığı açıklandı.

İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini geçti, System.String[]

İngiltere hükümetinin toplam borcunun ilk kez 2 trilyon sterlini aştığı açıklandı.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Temmuz ayı sonunda İngiltere'nin kamu borcunun 2 trilyon 4 milyar sterline ulaştığını açıkladı. Kamu borcunun geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 227.6 milyar sterlin daha fazla olduğu ifade edildi. Bunun, İngiltere'de kamu borcunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 100.5'ine denk geldiği belirtildi. ONS, 1960-1961 yılından bu yana ilk kez borcun GSYİH'nin üzerinde olduğunu aktardı.

İngiliz ekonomistler, bunun hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çabalarının yansıması sonucu olduğunu belirterek söz konusu durumun iyileşmeden önce daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulundu. - LONDRA

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 12:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini geçti - Son Dakika Ekonomi
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