İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset
41 dakika önce
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:54 Kaynak: AA
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.
Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.
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