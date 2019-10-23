Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset
Son Dakika Güncel İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset

İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset

26 dakika önce

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset, System.String[]

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.?

Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.?

Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığı kaydedildi.

Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

İngiltere, Essex, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz basını Erdoğan'ın Putin ve Pence'le görüşmesini karşılaştırdı! "Farkı bulunuz" manşeti atıldı
İngiltere'de bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu Son dakika: Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu Son dakika: İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum: Olumlu bir adım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:49:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]