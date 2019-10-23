İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset bulundu
49 dakika önce
Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.
Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:59
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