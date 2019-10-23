Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset bulundu
Son Dakika Ekonomi İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset bulundu

İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset bulundu

49 dakika önce

Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.

İngiltere'de kamyon içinde 39 ceset bulundu, System.String[]

Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.

Essex, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:59 
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İngiltere'de bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu
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