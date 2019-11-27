Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kamyon kasasında 10 kaçak göçmen bulundu
Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de kamyon kasasında 10 kaçak göçmen bulundu - Son Dakika

İngiltere'de kamyon kasasında 10 kaçak göçmen bulundu

6 saat önce

İngiltere'de bir otoyolda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 kaçak göçmen bulunduğu açıklandı.

İngiltere'de kamyon kasasında 10 kaçak göçmen bulundu, System.String[]

İngiltere'de bir otoyolda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 kaçak göçmen bulunduğu açıklandı.


İngiltere'nin doğusunda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 kaçak göçmen bulundu. Cambridgeshire polisi, yasa dışı şekilde 10 göçmeni taşıyan bir kamyonun İngiltere'nin doğusunda bulunduğunu aktardı. Polis, 1 kişinin yasa dışı göçü kolaylaştırdığı, diğer 2 kişinin ise silah bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis, kamyonda bulunan göçmenlerin hastaneye kaldırıldığını, hastaneye kaldırılanların göçmenlerin ciddi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirildi. Yerel medya ise hamile bir kadın ve iki çocuğun da yasa dışı göçmen taşıyan kamyonun içerisinde olduğu bilgisini paylaştı.


Essex polisi, Grays bölgesinde yer alan bir sanayi parkında bir tırın kasasında 39 donmuş ceset bulmuştu. Cesetlerin tamamının Vietnam vatandaşlarına ait olduğu açıklanmış, yaşları 15 ila 44 arasında değişen 31 erkek ve 8 kadının kamyon kasasında Belçika'dan İngiltere'ye geldiği doğrulanmıştı. - LONDRA

İngiltere, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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