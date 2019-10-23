Son Dakika Haberleri: İngiltere'de kamyon kasasında 39 ceset bulundu
Son Dakika Güncel İngiltere'de kamyon kasasında 39 ceset bulundu

İngiltere'de kamyon kasasında 39 ceset bulundu

1 saat önce

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonun kasasında 39 ceset bulundu.

İngiltere'de kamyon kasasında 39 ceset bulundu, System.String[]

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonun kasasında 39 ceset bulundu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonda 39 cesedin bulunduğu açıklandı. İngiltere polisi, Kuzey İrlandalı olduğu açıklanan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığını belirtti. Cesetlerden 1'inin bir gence, diğerlerinin yetişkinlere ait olduğu belirlendi.

(İHA)

Bulgaristan, İngiltere, Essex, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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