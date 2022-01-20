Üye Girişi
İngiltere'de karantina, maske takma ve aşı pasaportu kaldırılıyor - Son Dakika

İngiltere'de karantina, maske takma ve aşı pasaportu kaldırılıyor

20.01.2022 00:14

Günlük 90 bin vaka açıklayan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için getirilen kısıtlamaları kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, 27 Ocak'tan itibaren zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının sona ereceğini belirtti. Öte yandan hükümet koronavirüs karantinasını da kaldırmayı düşünüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid kısıtlamalarının 27 Ocak'ta gevşetileceğini açıkladı. Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, halka evden çalışmalarının söylenmeyeceğini ve 27 Ocak'tan itibaren zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının sona ereceğini belirtti.

KARANTİNA ZORUNLULUĞUNUN KALKACAĞI TARİH ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Kovid-19'lu kişilerin kendilerini izole etmelerine ilişkin kuralı kaldırma amacında olduklarını da kaydeden Johnson, ilgili düzenleme 24 Mart'ta sona erdiğinde yasal zorunluluğun kalkacağını hatta bu tarihin öne çekilebileceğini söyledi. Karara gerekçe olarak vakaların zirveyi gördükten sonra düşmeye başlamasını gösteren Johnson, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanımı konusunda "halkın yargısına güvenmenin zamanının geldiğini" ve yarından itibaren sınıflarda artık maske takma zorunluluğu olmayacağını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI: KORONAVİRÜSLE YAŞAMANIN BİR YOLUNU BULMALIYIZ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün Covid-19 kısıtlamalarının hafifletildiğini duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Sajid Javid, Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Javid bundan sonraki sürece yönelik, "Hükümet kişisel karantinayı kaldırmayı düşünüyor" diyerek Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin uygulamak zorunda olduğu karantina kurallarının kaldırılabileceğini söyledi. Ancak şu anda Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantina uygulamasının bir gereklilik olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Javid, "Hükümet konuyu gözden geçirecek, şu anda bu konuda kesin bir karar yok" dedi. Bakan Javid, karar alınması halinde karantina zorunluluğunun Mart ayında kalkabileceğini belirtti. Javid, "Grip olan kişilerin yasal olarak kendilerini karantinaya almaması gibi benzer bir şekilde Covid-19 ile yaşamanın bir yolunu bulmalıyız" dedi.

"İNGİLTERE KOVİD-19 İLE YENİ BİR BÖLÜME GEÇTİ"

Javid, kısıtlamaların hafifletilmesiyle İngiltere'nin Covid-19'a karşı mücadelesinde "yeni bir bölüme" geçtiğini ifade ederek, "Bu hepimizin gurur duyabileceği bir an" dedi. Javid, İngiltere'nin Covid-19 aşılama programındaki başarısıyla Avrupa'da en çok güçlendirici aşı uygulayan ülke olduğunu söyledi. İngiltere'nin Avrupa'da uygulanan katı kısıtlama kurallarından daha farklı bir yol izlediğini söyleyen Javid, "Bu sayede İngiltere Avrupa'daki en açık ülke ve daha da ileriye gitmeye kararlı" diye konuştu. Javid, 2021 yaz aylarında hafifletilen kısıtlama kurallarına atıfta bulunarak, "Bu bize Covid-19 ile yaşamayı öğrenmeye nasıl başlayabileceğimizi gösterdi" şeklinde konuştu.

"OMİCRON ARTIK GERİ ÇEKİLİYOR"

Javid, hükümetin Covid-19'un yayılmasına karşı uyguladığı B Planı kurallarının Omicron mutasyonu ile mücadelesi için "fazladan zaman verdiğini" ve en son verilerin Omicron'un "geri çekildiğini gösterdiğini" söyledi. Javid, aynı şekilde ülke genelinde virüs nedeniyle hastanedeki hasta sayısının düştüğünü ve yoğun bakımdaki hasta sayısının Temmuz ayındaki seviyelerde olduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DE ORTALAMA 90 BİN VAKA GÖRÜLÜYOR

İngiliz hükümeti Omicron'un yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen yıl aralıkta "B Planı" tedbirlerini uygulamaya koymuştu. Plan, mümkünse evden çalışma, toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takılması ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu zorunluluğunu içeriyor. İngiltere'de vakalar 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 94 bin 432 vaka ve 438 can kaybı kaydedilmişti.

YORUMLAR
500

Boris Johnson, Koronavirüs, England, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de karantina, maske takma ve aşı pasaportu kaldırılıyor - Son Dakika


"Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma "Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma         
01:00
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
00:59 "Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma
00:46 Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu
00:38 Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü
00:19 Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor
00:02 5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu
23:47 Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 01:03:41. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de karantina, maske takma ve aşı pasaportu kaldırılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement