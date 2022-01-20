İngiltere'de karantina, maske takma ve aşı pasaportu kaldırılıyor - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid kısıtlamalarının 27 Ocak'ta gevşetileceğini açıkladı. Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, halka evden çalışmalarının söylenmeyeceğini ve 27 Ocak'tan itibaren zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının sona ereceğini belirtti.

KARANTİNA ZORUNLULUĞUNUN KALKACAĞI TARİH ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Kovid-19'lu kişilerin kendilerini izole etmelerine ilişkin kuralı kaldırma amacında olduklarını da kaydeden Johnson, ilgili düzenleme 24 Mart'ta sona erdiğinde yasal zorunluluğun kalkacağını hatta bu tarihin öne çekilebileceğini söyledi. Karara gerekçe olarak vakaların zirveyi gördükten sonra düşmeye başlamasını gösteren Johnson, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanımı konusunda "halkın yargısına güvenmenin zamanının geldiğini" ve yarından itibaren sınıflarda artık maske takma zorunluluğu olmayacağını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI: KORONAVİRÜSLE YAŞAMANIN BİR YOLUNU BULMALIYIZ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün Covid-19 kısıtlamalarının hafifletildiğini duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Sajid Javid, Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Javid bundan sonraki sürece yönelik, "Hükümet kişisel karantinayı kaldırmayı düşünüyor" diyerek Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin uygulamak zorunda olduğu karantina kurallarının kaldırılabileceğini söyledi. Ancak şu anda Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantina uygulamasının bir gereklilik olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Javid, "Hükümet konuyu gözden geçirecek, şu anda bu konuda kesin bir karar yok" dedi. Bakan Javid, karar alınması halinde karantina zorunluluğunun Mart ayında kalkabileceğini belirtti. Javid, "Grip olan kişilerin yasal olarak kendilerini karantinaya almaması gibi benzer bir şekilde Covid-19 ile yaşamanın bir yolunu bulmalıyız" dedi.

"İNGİLTERE KOVİD-19 İLE YENİ BİR BÖLÜME GEÇTİ"

Javid, kısıtlamaların hafifletilmesiyle İngiltere'nin Covid-19'a karşı mücadelesinde "yeni bir bölüme" geçtiğini ifade ederek, "Bu hepimizin gurur duyabileceği bir an" dedi. Javid, İngiltere'nin Covid-19 aşılama programındaki başarısıyla Avrupa'da en çok güçlendirici aşı uygulayan ülke olduğunu söyledi. İngiltere'nin Avrupa'da uygulanan katı kısıtlama kurallarından daha farklı bir yol izlediğini söyleyen Javid, "Bu sayede İngiltere Avrupa'daki en açık ülke ve daha da ileriye gitmeye kararlı" diye konuştu. Javid, 2021 yaz aylarında hafifletilen kısıtlama kurallarına atıfta bulunarak, "Bu bize Covid-19 ile yaşamayı öğrenmeye nasıl başlayabileceğimizi gösterdi" şeklinde konuştu.

"OMİCRON ARTIK GERİ ÇEKİLİYOR"

Javid, hükümetin Covid-19'un yayılmasına karşı uyguladığı B Planı kurallarının Omicron mutasyonu ile mücadelesi için "fazladan zaman verdiğini" ve en son verilerin Omicron'un "geri çekildiğini gösterdiğini" söyledi. Javid, aynı şekilde ülke genelinde virüs nedeniyle hastanedeki hasta sayısının düştüğünü ve yoğun bakımdaki hasta sayısının Temmuz ayındaki seviyelerde olduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DE ORTALAMA 90 BİN VAKA GÖRÜLÜYOR

İngiliz hükümeti Omicron'un yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen yıl aralıkta "B Planı" tedbirlerini uygulamaya koymuştu. Plan, mümkünse evden çalışma, toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takılması ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu zorunluluğunu içeriyor. İngiltere'de vakalar 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 94 bin 432 vaka ve 438 can kaybı kaydedilmişti.