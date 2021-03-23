İngiltere'de karantinanın yıl dönümünde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen ilk karantinanın yıl dönümünde, salgında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Parlamento, bazı hastaneler, kiliseler ile yerel yönetim binalarında yapılan saygı duruşunda, salgında hayatını kaybeden 149 bin 117 kişi anıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, yayımladığı mesajında, birçok kişi ve aile tarafından hissedilmeye devam eden kayıpları andıklarını belirtti.

Başbakan Boris Johnson da ilk "evde kalın" mesajının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Son 12 ayın hepimiz üzerindeki zararı büyük oldu, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimi sunarım." dedi.

Öte yandan halktan, hayatını kaybedenler için yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) evlerinin önlerinde telefonlar ve mumlarla "anma fenerleri" oluşturmaları istendi.

Yıl dönümü kapsamında London Eye, Tate Britain, Blackpool Kulesi, İskoçya Parlamentosu, Belfast Belediye Binası gibi önemli yerler, sarı renkle ışıklandırılacak.

İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının görüldüğü ülke durumunda yer alıyor.