İngiltere'de kenelerden bulaşan ensefalit hastalığı görüldü

İngiltere'de keneler tarafından taşınan bir virüs nedeniyle oluşan nadir ensefalit (beyin iltihabı) vakası görüldü.

BBC'nin haberine göre, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yetkilileri, "kene kaynaklı ensefalit (TBE)" riskinin halen düşük olduğunu ancak virüsü taşıyan kene türünün tüm İngiltere'de yaygın olması nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yetkililerin açıklamasında, 2022'de sadece bir kişinin hastalığa yakalandığının tespit edildiği, virüsün bulaştığı kişilerin çoğunda hastalık belirtisi olmadığı ancak hastalığın beyinde ödem oluşturabileceği bilgisi yer aldı.

Hastalık tespitinin hızlandırılması için test süreçlerinde değişiklik yapıldığını vurgulayan UKHSA yetkilileri, böcek ısırması halinde nasıl davranılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

İngiltere ve İskoçya'da, bir hastada muhtemel kene kaynaklı ensefalit görülmesi nedeniyle tedbirlerin artırıldığı kaydedildi.

Ayrıca Yorkshire'da görülen teyitli vakanın ardından yetkililerin belirti görülmeyen temaslılara da virüs tespiti için kan testleri yaptığı açıklandı.

Kenelerden ensefalit ve laym hastalığı bulaşabiliyor

İngiltere'de ormanlık veya çayırlık alanlarda, daha çok geyiklerde görülen kenelerin insanlara da geçebildiği vurgulandı.

Böceğin kan emerken virüs veya bakteri kaynaklı hastalıkları bulaştırabileceği, bunların en yaygın olanının TBE ve "laym hastalığı" olduğu bilgisi verildi.

Bakteri kaynaklı laym hastalığının antibiyotiklerle tedavi edildiği ancak TBE bulaşması riskinin düşük olduğu açıklandı.

İklim değişikliği sonucunda TBE vakaları Avrupa'da artışa geçti

Bununla beraber 15-18 Nisan 2023'de yapılacak Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne sunulacak bir araştırmada, Avrupa genelinde TBE vakalarının artışa geçtiği, 2020'de 3800 vaka kaydedildiği açıklandı.

Raporda, virüs taşıyan kenelerin Birleşik Krallık'a iklim değişikliği sonucunda göçmen kuşlar tarafından taşınmış olabileceği iddia edildi.