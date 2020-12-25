İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu - Son Dakika

İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu

25.12.2020 16:30
İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu, System.String[]

İngiltere'nin Doğu Yorkshire sahiline yaralı halde vuran ve nesli tükenmekte olan 10 adet dev İspermeçet balinası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire sahiline yaralı halde vuran ve nesli tükenmekte olan 10 adet dev İspermeçet balinası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire sahiline yaralı halde vuran ve nesli tükenmekte olan 10 İspermeçet balinası bölgede paniğe neden oldu. Halk arasında 'sperm' balinası olarak bilinen 10 İspermeçet balığını farkeden kent sakinleri durumu, İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma (BDMLR) birimine bildirdi. Bir çok kişi görgükleri dev balinalar karşısında şaşkın olduklarını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde olan İspermeçet türü dev balinalara tedavileri için müdahalede bulundu.

UZUNLUĞU 20'ŞER METRE, AĞIRLIKLARI 80 TONİngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Birimi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 20'şer metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki balinaların, Tunstall yakınlarında mahsur kaldığını ve yaralı vaziyette ola 10 balinadan sonuncusunun da öldüğü açıkladı.Yetkililer, balinaları kurtarma şartlarının zor olduğunu belirterek tedavi için güvenli ve etkili yöntemler olmadığını kaydetti. Balinaların normalde derin sularda yaşadıkları ve yiyecek aramak için sığ sahillere geldiği belirtildi. İSPERMEÇET BALİNASI ÖZELLİKLERİ

Sırtı koyu gri, mavimsi siyaha kadar değişir, karın kısmı beyazımsıdır.Beyni yaşayan memeliler arasındaki en büyük beyindir, sırt yüzgeci yerini belirsiz bir tümseğe bırakmıştır. Kuyruk yüzgeci geniştir (4.6 m.'ye kadar) ve dalarken suya vurulur. İspermeçet balinası dişli balinaların en büyüğüdür: 20 m'ye kadar olan boyu ve 80 tona kadar olan ağırlığıyla gerçek balinagiller (Balaenidae) ve çatalkuyruklu balinagillerin (Balaenopteridae) üyeleriyle büyüklük bakımından yarışır.


İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu
İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu
İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu
İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu

İngiltere, Sperm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayserispor, Konyaspor maçında oyundan atılan Lennon'ın kartını iptal istiyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Ünlü boksör Amir Khan'ın kardeşi Mariyah Khan, Kapadokya'da karantinaya alındı Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede 4 Çinli, İstanbul'un göbeğinde adam kaçırdı! Güvenlik kameraları o anda kayıttaydı
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oluyor Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oluyor         
16:48
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
Haluk Levent, Engin Nurşani'nin ölüm haberiyle yasa boğuldu Haluk Levent, Engin Nurşani'nin ölüm haberiyle yasa boğuldu         
15:51
Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi         
15:44
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı         
14:47
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek         
11:09
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 17:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei