İngiltere'de konferans merkezleri ve stadyumlar hastaneye dönüştürülüyor - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle hastanelerin yoğun bakım bölümlerine artan talep doğrultusunda konferans merkezleri ve stadyumlar hastaneye dönüştürülüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'de sağlık sistemi artan talebi karşılamak için yeni önlemler almaya devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki sergi ve konferans merkezi olan ExCel Centre, korona virüs mücadele kapsamında 4 bin yatak kapasitesine sahip bir hastaneye dönüştürülüyor. İngiliz askerlerinin çalışmalarıyla 4 bin yataklı yeni NHS Nightingale Hastanesi'ne son eklemeler yapılırken, bu hafta açılması planlanan hastanenin başlangıçta solunum cihazı ve oksijen makineleri ile donatılmış şekilde ilk etapta 500 yatak kapasitesiyle hizmete başlaması bekleniyor.

Öte yandan, Galler Ulusal Stadyumu olan Principality Stadyumu'nun da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 bin yatak kapasiteli bir hastaneye dönüştürülmesine başlandı.

İngiltere'de toplam korona virüs vakası 22 bin 141'e, hayatını kaybedenler ise bin 408'e ulaştı.

(İHA)