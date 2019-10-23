İngiltere'de konteynerde 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonun taşıdığı konteynerde 39 ceset bulundu.

Essex polisince yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir kamyonun taşıdığı konteynerde yapılan incelemede 39 ceset bulunduğu bildirildi.

Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan dün yola çıkarılan konteynerin gece yarısından sonra Essex'in Purfleet Limanı'na ulaştığı ifade edilen açıklamada, kamyon ile limandan alınan konteynerin Waterglade Sanayi Sitesi'ne getirildiği, aracın burada durakladığı sırada cesetlerin varlığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.

Aralarında 10 yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, kurbanların kaçak göçmen olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Polis, ilk açıklamasında kamyonun Bulgaristan'dan geldiğini ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığını bildirmişti.