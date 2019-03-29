İngiltere’de konut fiyatları yükseldi
55 dakika önce
Konut finansman şirketi Nationwide, ülkede mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiğini açıkladı.
Konut finansman şirketi Nationwide
, ülkede mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:17
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