Son Dakika Haberleri: İngiltere’de konut fiyatları yükseldi

İngiltere’de konut fiyatları yükseldi

55 dakika önce

Konut finansman şirketi Nationwide, ülkede mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiğini açıkladı.

İngiltere’de konut fiyatları yükseldi, System.String[]
Konut finansman şirketi Nationwide, ülkede mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:17 

Nationwide, Ekonomi
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