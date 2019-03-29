İngiltere'de Konut Fiyatları Yüzde 0,7 Arttı

İngiltere'de konut fiyatları mart ayında yüzde 0,7 artış kaydetti.

İngiltere'de konut fiyatları mart ayında yüzde 0,7 artış kaydetti.



Konut finansman şirketi Nationwide'dan yapılan açıklamada, İngiltere'de mart ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının ise 213 bin 102 sterlin seviyesinde olduğu bildirildi.



Açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle alıcıların ve satıcıların temkinli tutum sergilediklerinin altı çizildi.



Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, satışı yapılan konutların ve onaylanan konut kredilerinin sayısının durağan seviyede olduğunu kaydetti.



Online emlak şirketi Housesimple'ın Üst Yöneticisi Sam Mitchell ise konuya ilişkin olarak, "Konut piyasası Brexit konusunda öyle ya da böyle bir sonuca varılmasını tercih ederdi. Fakat halihazırda arada bir yerde kalmamız nedeniyle alıcılar ve satıcılar ne yapacakları konusunda emin değil." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak

Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti

Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var