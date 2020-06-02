İngiltere'de konut fiyatlarında 11 yılın en sert düşüşü

İngiltere'de konut fiyatları, geçen ay yüzde 1,7 azalarak aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

İngiltere'de konut fiyatları, geçen ay yüzde 1,7 azalarak aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Nationwide konut fiyatları endeksi verilerine göre, ülkede konut fiyatları, mayıs ayında yüzde 1,7 düştü. Ülkede yıllık bazda konut fiyatlarındaki artış hızı da yüzde 3,7'den yüzde 1,8'e geriledi. Konut fiyatları, mayısta aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Maliye Bakanlığı verilerine göre de İngiltere'de konut satışları, nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı. Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, konut sektöründe orta vadeli görünümün belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tedbirler sonucu sert bir daralma görüyoruz. İnsanların davranışlarındaki değişimin ve sosyal mesafenin uygulanmasının ev satışlarında etkisini bir süre daha göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı

Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu

Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz

Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak

Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek

İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor

Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak