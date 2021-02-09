İngiltere'de harika bir görsel şölen oluşturan inanılmaz bir doğa olayı yaşandı. Deniz, adeta deterjan dökülmüş gibi köpürürken, kıyıya vuran köpükleri gören sahile akın etti. Jane Hardy, Eddy adlı köpeğini Northumberland 'daki Seaton Point plajına götürdü. Köpüren denizin tadını çıkaran Eddy'nin o anları sosyal medyada binlerce kez izlenerek viral oldu.

Kaynak: DHA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu - Son Dakika

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