İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu - Son Dakika
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İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu

09.02.2021 11:52
İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu

İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran Eddy adlı köpeğin o anları sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'de köpüren denizin keyfini  çıkaran Eddy adlı köpeğin o anları sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'de harika bir görsel şölen oluşturan inanılmaz bir doğa olayı yaşandı. Deniz, adeta deterjan dökülmüş gibi köpürürken, kıyıya vuran köpükleri gören sahile akın etti. Jane Hardy, Eddy adlı köpeğini Northumberland'daki Seaton Point plajına götürdü. Köpüren denizin tadını çıkaran Eddy'nin o anları sosyal medyada binlerce kez izlenerek viral oldu.


İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de köpüren denizin keyfini çıkaran köpek viral oldu - Son Dakika
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