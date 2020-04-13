İngiltere'de korona nedeniyle son 24 saatte 717 kişi öldü - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 717 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölüm sayısı toplamda 11 bin 329'a yükseldi.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını İngiltere'de etkisini artırmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 717 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 11 bin 329'a ulaştığını açıkladı. Bakanlık, İngiltere, genelinde korona virüs vaka sayısının son 24 saatte 4 bin 324 kişi artarak, 88 bin 621'e ulaştığını aktardı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada bugünkü kayıpların 17 ila 101 yaş aralığında olduğu belirtilirken, bu kişilerin 40'ında ise herhangi bir sağlık problemi olmadığı ifade edildi.



İngiltere, korona virüs nedeni ile 10 binin üzerinde ölüm gerçekleşen beşinci ülke olurken, kısmi sokağa çıkma yasağına ilişkin kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.



İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) korona virüs salgını ile yoğun mücadelesi devam ederken, NHS, Manchester'da 14 gün içinde inşa edilerek tamamlanan korona virüs hastanesinin hastaları kabul etmeye başladığını duyurdu. Geçici hastanenin Genel Müdürü Michael McCourt, "Bugün ilk hastalarımızı aldığımızı söylemekten gurur duyuyoruz" dedi. - MANCHESTER