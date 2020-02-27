İngiltere'de korona vakası 15'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de korona vakası 15'e yükseldi - Son Dakika

İngiltere'de korona vakası 15'e yükseldi

6 saat önce

İngiltere'de 2 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 15'e yükseldi.

İngiltere'de korona vakası 15'e yükseldi, System.String[]

İngiltere'de 2 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 15'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü İngiltere'yi de alarma geçirdi. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, bugün yaptığı açıklamada 2 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 15'e yükseldiğini söyledi. Virüsün hastalara İtalya ve Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de geçtiği belirtilirken, hastaların başkent Londra'daki Royal Liverpool ve Royal Free Hastanesindeki enfeksiyon merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.


Çin'de korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 747'ye yükselirken, Fransa'da 2, Güney Kore'de 13, Japonya'da 4'ü karantina gemisinde 4'ü ülke genelinde olmak üzere toplam 8, İtalya'da 12, İran'da 22, Hong Kong'da 2, Tayvan'da 1 ve Filipinler'de 1 kişi hayatını kaybetti. - LONDRA

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Londra, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler
Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı İstanbul Tabip Odası: Hastaların çoğu koronavirüsü evde geçiriyor ama farkında değil

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de korona vakası 15'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]