İngiltere'de korona virüs aşısının dağıtımından sorumlu bakan atandı - Son Dakika

İngiltere hükümetinin parlamento üyesi Nadhim Zahawi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı olarak atandı.

Dünya genelinde çok sayıda ülke korona virüs aşısının dağıtımını beklerken, gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. İngiltere hükümeti bugün, Aralık ayında uygulanması planlanan Covid-19 aşısının denetimini sağlamak üzere parlamento üyesi Nahdim Zahawi'nin Aşı Dağıtım Bakanı olarak atandığını duyurdu.

Mayıs 2010'dan bu yana Stratford-on-Avon bölgesinin muhafazakar milletvekili olan Zahawi, Temmuz 2019'da bu yana İngiltere hükümetinin İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Dairesi'nde (BEIS) İş ve Sanayiden Sorumlu Bakan olarak görev aldı. Zahawi, yeni göreviyle önümüzdeki yaza kadar Covid-19 aşısının dağıtımından sorumlu olacak. Ayrıca hükümete hesap verebilirlik sağlayarak kişisel koruyucu donanımların (KKD) tedariki ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Test ve İzleme uygulamasını denetleyecek.

Zahawi, aşının dağıtımına odaklanarak Sağlık Nakanı Matt Hancock'a dağıtımla ilgili rapor verecek. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Zahawi'nin bakanlık görevine atamasıyla ilgili "çok memnun" olduğunu belirterek, Aşı Bakanlığının "muazzam bir görev" olduğunu ekledi. İngiltere Başbakanlık Ofisi bugün Zahawi'nin önümüzdeki yaza kadar sürdürmesi planlanan bakanlık atanmasını duyururken, Kraliçe II. Elizabeth'in bu görevi memnuniyetle onayladığını belirtti.

Birleşik Krallık genelinde uygulanmaya başlayacak olan Covid-19 aşılarında hastanelerin Pfizer-BionTech aşısının teslimatlarını 7 Aralık civarında alması ve öncelikle sağlık personellerinin aşılanması bekleniyor. İngiltere, Oxford Üniversitesi ve Astra Zeneca'nın aşısından 100 milyon doz, Pfizer ve BioNTech'ten 40 milyon doz ve ABD'li Moderna firmasından 5 milyon dozluk Covid-19 aşı siparişi verdi. - MANCHESTER