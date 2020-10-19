İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ikiye katlandı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ikiye katlandı

19.10.2020 12:21
İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ikiye katlandı, System.String[]

Korona virüs nedeniyle İngiltere'de uygulanan ulusal kısıtlamalar sırasında aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin iki kat artış gösterdiği belirtildi.

Korona virüs nedeniyle İngiltere'de uygulanan ulusal kısıtlamalar sırasında aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin iki kat artış gösterdiği belirtildi.

İngiltere'de kadın cinayeti konusunda yıllık bir nüfus sayımı için erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısını takip eden Londra merkezli aile içi istismar yardım kuruluşu Nia'nın Genel Müdürü olan Karen Ingala Smith, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ulusal kısıtlamaların uygulandığı 23 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasında en az 16 şüpheli aile içi şiddet ve cinayeti tespit ettiğini belirtti. Smith, İngiliz basın kuruluşu The İndependent'a yaptığı açıklamalarda hükümetin korona virüs nedeniyle ulusal tecrit uyguladığı dönemin ilk üç haftasında İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadın sayısının en az 11 yıldır görülen en yüksek sayı olduğunu söyledi.

Korona virüs kısıtlamaları bahaneler oluşturdu

Smith, bu dönemde en az yedi kadının partnerleri veya eski partnerleri tarafından öldürüldüğünü ve üç kadının iddiaya göre babaları tarafından öldürüldüğünü tespit ettiğini belirterek, "Korona virüs, şiddete başvuran yeni erkekler oluşturmadı. Bu adamlar daha öncede şiddetli, istismarcı ve kontrolcüydü. Korona virüs kısıtlamaları, erkeklere bahaneler ve ek tetikleyiciler veren koşullar oluşturdu" dedi. Erkeklerin kadına yönelik şiddeti korona virüs krizinden önce geldiğini söyleyen Smith. "Erkeklerin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti, oran ne olursa olsun doğal veya kaçınılmaz olarak asla kabul etmemeliyiz" dedi

İngiltere ve Galler için şiddet mağdurlarından sorumlu komisyon üyesi Dame Vera Baird QC, 23 Mart ve 12 Nisan arasındaki cinayetleri işaret ederek "Üç haftada toplam 16 aile içi şiddet cinayetine ulaşıldı. Haftada beş cinayet meydana geldiği görünüyor. Krizin boyutu bu" ifadelerinde bulunarak çözüm alternatiflerinde bulundu. Dame Baird, perakende kuruluşlarında, tüm sipariş erişim noktalarına takılabilen kırmızı bir düğme olmasını önererek, "Böylece tehlikedeyseniz sadece sipariş ediyormuşsunuz gibi görünebilirsiniz ama aslında, bir düğmeye basıp biraz yardım alabilirsiniz. Bu sadece polisi getirir" dedi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, mağdurlar için çevrimiçi destek hizmetlerini ve yardım hatlarını artırma sözü verdi.

Kadın cinayetleri son yıllarda artış gösteriyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2018 ve 2019 döneminde 241 kadın kurban olduğunu belirterek Mart 2018'den Mart 2019'un sonuna kadar, 149 kadının 147 erkek tarafından öldürüldüğünü, partneri veya eski partneri tarafından öldürülen 80 kadın olduğunu açıkladı. Bir önceki yılın verilerine göre cinayet, kasıtsız adam öldürme ve çocuk öldürme gibi toplam kadın kurban sayısının 220'den 241'e yükseldiğini ve yüzde 27'lik bir artış olduğunu gösteren rakamlar ile Mart 2006'dan bu yana kadın cinayetlerindeki en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık'taki kadın cinayetlerine ilişkin 2018-2019 yılları arasındaki rapora göre yaklaşık yüzde yüzde 61 kadın şimdiki veya eski erkek eşi tarafından öldürüldü. Yüzde 8 oğulları veya üvey oğulları tarafından öldürülürken, yüzde 3'ü damadı veya eski damadı tarafından öldürüldü. Kadın cinayetlerinin yalnızca yüzde 6'sı bir yabancı tarafından işlenirken, kurbanların yaklaşık üçte birinin öldürüldüğünde 18 yaşın altında bir çocuğu olduğu belirtildi. - MANCHESTER

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de korona virüs kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ikiye katlandı - Son Dakika

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