İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı İlyas Güngör, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı İlyas Güngör, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'de bir Türk vatandaşının daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu, ülkede hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 3'e yükseldi. Başkent Londra'da yaşayan 84 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlyas Güngör'ün bugün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Hayatını kaybeden Güngör'ün ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
İngiltere'de daha önce Kahramanmaraşlı Hayri Ergönül, Mustafa Ahmet ile KKTC vatandaşı olan Elmaziye Kamil hayatını kaybetmişti.
(Yunus Dalgıç/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
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