İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 184'e yükseldi - Son Dakika
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İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 184'e yükseldi

6 saat önce

İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 184'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 184'e yükseldi, System.String[]

İngiltere'de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 184'e yükseldi. Bu rakamın yükselmeye devam ettikçe ise 65 binden fazla Ulusal Sağlık Servisine bağlı olarak çalışmış eski doktor ve hemşirelere korona virüs mücadelesi için emeklilikten çıkmalarının isteneceği öngörülüyor.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsünde Birleşik Krallık'ta bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısının 184'e yükselmesi üzerine eski doktor ve hemşirelere korona virüs mücadelesi kapsamında emeklilikten çıkmalarının isteneceği öngörülüyor.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı açıklama ile ülke genelinde bar, restoran ve spor salonu gibi toplu kullanıma açık alanların kapatılması kararı alındı. Maliye Bakanı Rishi Dunak korona virüs krizi nedeniyle çalışamayacak olan kişilerin maaşlarının yüzde 80'inin devlet tarafından karşılanacağını, ödemelerin her bir birey için aylık 2 bin 500 İngiliz pounduna kadar yapılacağını belirtti.


Aynı zamanda Başbakan Johnson, bar restoran ve kafelere kapılarını kapatmalarını ve korona virüsün tekrar yayılmasını önlemek için ikinci bir emre kadar açmamalarını söyledi. Johnson, halkın hükümetten gelen tavsiyelere dikkat etmesi durumunda "Kelimenin tam anlamıyla binlerce can kurtarılacak" ifadelerini kullandı.


Ayrıca Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin korona virüs ile başa çıkma yeteneğini korumak için bir yıla kadar sosyal uzaklaştırma önlemleri alabileceğini söyledi. - LONDRA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:12 Kaynak: İHA

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